Чулпан Хаматова не смогла построить карьеру в Европе

В начале года одна из самых востребованных актрис России Чулпан Хаматова перебралась в Ригу из-за сложной политической обстановки в мире. Однако, оказавшись за границей, актриса столкнулась со многими неудобствами. Ранее Хаматовой уже приходилось работать на иностранную публику. Несколько лет назад свой талант актриса попыталась применить в театрах Германии, но покорить немецкого зрителя ей так и не удалось.

По признанию Чулпан, какое-то время она была вынуждена жить на две страны. В то время актриса воспитывала двоих детей, с которыми было нелегко ездить на репетиции в Москву, ночью возвращаться на съемки в Берлин, а потом снова ехать в Россию. По словам актрисы, тот период был для нее очень сложным и в то время она чувствовала себя уставшей. Хаматова признается, что ей пришлось отказаться от жизни за границей.

Однако на решение актрисы повлияли не только сильная усталость и трудности, связанные с жизнью на две страны. Хаматова сделала вывод о том, что в московских театрах были безграничные возможности. По ее мнению, это отличало русское искусство от европейского.

«В Германии уже тогда были запреты: партия зеленых вырежет кусок из фильма, а это тоже нельзя. В общем, мне казалось, что в Москве можно все — абсолютная свобода. Можно высказываться на любые темы, различными жанрами», — говорит актриса.

Как известно, сейчас Чулпан Хаматова проживает в Латвии и ее гонорары значительно сократились. За границей Хаматовой пришлось учить язык страны, в которой она проживает.

«Либо я буду играть на латышском языке, либо вообще не буду играть», — отмечает артистка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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