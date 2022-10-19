Чулпан Хаматова не смогла построить карьеру в Европе

Сегодня, 10:44

0

Image 16+
Чулпан Хаматова не смогла построить карьеру в Европе
Чулпан Хаматова

В начале года одна из самых востребованных актрис России Чулпан Хаматова перебралась в Ригу из-за сложной политической обстановки в мире. Однако, оказавшись за границей, актриса столкнулась со многими неудобствами. Ранее Хаматовой уже приходилось работать на иностранную публику. Несколько лет назад свой талант актриса попыталась применить в театрах Германии, но покорить немецкого зрителя ей так и не удалось. 

По признанию Чулпан, какое-то время она была вынуждена жить на две страны. В то время актриса воспитывала двоих детей, с которыми было нелегко ездить на репетиции в Москву, ночью возвращаться на съемки в Берлин, а потом снова ехать в Россию. По словам актрисы, тот период был для нее очень сложным и в то время она чувствовала себя уставшей. Хаматова признается, что ей пришлось отказаться от жизни за границей.

Однако на решение актрисы повлияли не только сильная усталость и трудности, связанные с жизнью на две страны. Хаматова сделала вывод о том, что в московских театрах были безграничные возможности. По ее мнению, это отличало русское искусство от европейского.

«В Германии уже тогда были запреты: партия зеленых вырежет кусок из фильма, а это тоже нельзя. В общем, мне казалось, что в Москве можно все — абсолютная свобода. Можно высказываться на любые темы, различными жанрами», — говорит актриса.

Как известно, сейчас Чулпан Хаматова проживает в Латвии и ее гонорары значительно сократились. За границей Хаматовой пришлось учить язык страны, в которой она проживает. 

«Либо я буду играть на латышском языке, либо вообще не буду играть», — отмечает артистка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Чулпан Хаматова не смогла построить карьеру в Европе

Сегодня, 10:44

Ксения Собчак поставила диагноз телеведущему Антону Красовскому

Вчера, 18:49

Телеведущий Дмитрий Дибров проинформировал о подставном шоу «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале

Вчера, 17:24

Дочь любимицы советских зрителей Любови Полищук тоже стала актрисой

Вчера, 13:59

Кто из звезд пропустит «Песню года» и «Большой праздничный концерт»

Вчера, 10:09

В Саратовской области 19 октября вводится режим базовой готовности

19-10-2022, 20:29

К Смольянинову, бросившему в РФ детей и жену, обратился бывший депутат Худяков

19-10-2022, 01:19

Юрист Крылов рассказал о том, когда мобилизованные вернутся домой после СВО

16-10-2022, 10:34

Жена Газманова назвала россиян монстрами за нападки на артистов

16-10-2022, 09:49

Налоговая служба 11 октября ликвидировала бизнес певицы Ани Лорак в России

15-10-2022, 21:24

Певица Ирина Дубцова после больницы рассказала о своем недуге

14-10-2022, 21:59

Опубликован совместный снимок Пугачевой и Земфиры на концерте в Израиле

12-10-2022, 22:59

Земфира убедилась на концерте в Израиле, что Алла Пугачева существует

12-10-2022, 18:19

Уехавшие из России Пугачева и Галкин оставили свой замок на водителя

12-10-2022, 16:54

На Красной площади появилось послание для Пугачевой

11-10-2022, 21:19

Ветлицкую могут признать иноагентом за антироссийские посты

11-10-2022, 16:59

Жигалова высказалась о снятии с ротации в России песен Пугачевой и Меладзе

11-10-2022, 13:34

Нетребко поклонники заподозрили во второй беременности

11-10-2022, 11:54

Ксения Собчак покинула РФ вслед за Пугачевой

11-10-2022, 07:14

Российские звезды теряют работу из-за открытой поддержки военной спецоперации

8-10-2022, 15:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

В городе Уфе признали законной мобилизацию мужчины с больным ребенком на иждивении

23-10-2022, 16:29

0

В городе Уфе суд Кировского района представил свой отказ удовлетворять административный иск местного жителя возрастом...

Подробнее
С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт

23-10-2022, 10:19

0

С 23 октября из Челябинской области снова отправляют мобилизованных на фронт. Об этом пишет URA.RU, отмечая, что...

Подробнее
Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Бомбоубежища для жителей Челябинска полностью готовы к использованию

Вчера, 07:34

0

В Челябинске и Челябинской области провели инвентаризацию бомбоубежищ, чтобы проверить, достаточно ли их для местного...

Подробнее
Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

Омские мобилизованные пожаловались губернатору на отсутствие выплат обещанные властями

23-10-2022, 09:14

0

Мобилизация в РФ продолжается с 21 сентября, и оказалось, что не всем мобилизованным пришли выплаты, обещанные...

Подробнее
Власти Белгородской области выступили против возведения «Линии Вагнера»

Власти Белгородской области выступили против возведения «Линии Вагнера»

22-10-2022, 16:32

0

Строительство «Линии Вагнера» в Белгородской области временно приостановлено из-за того, что местные власти...

Подробнее
В Италии сфомировано новое правительство

В Италии сфомировано новое правительство

22-10-2022, 21:44

0

Сегодня в Риме члены нового итальянского правительства вступили официально в свои должности. Они принесли присягу в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Юрист рассказал, что будет, если убежать при вручении повестки на улице

Вчера, 12:44

0

Юрист из Перми Магомед Кантаев рассказал, к чему готовиться гражданам, которые решили «сделать ноги» и сбежать, когда...

Подробнее
Эксперт обозначила российские товары, востребованные в экономике ЕС

Эксперт обозначила российские товары, востребованные в экономике ЕС

23-10-2022, 11:34

0

Государства, входящие в европейский союз, проводят по отношению к России санкционную политику, одной из мер которой...

Подробнее
Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

Мать троих детей из Ростова Великого пытается вернуть мобилизованного мужа

23-10-2022, 18:59

0

30-летняя Яна Горчаренко, мать троих детей, хочет вернуть мобилизованного мужа. Семья Яны и Михаила проживает в Ростове...

Подробнее
В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

В Иркутске военный самолет упал на жилой дом

23-10-2022, 14:19

0

Еще один российский военный самолет потерпел крушение и упал в жилом секторе. На сей раз в Иркутске. О происшествии...

Подробнее