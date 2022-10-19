Ксения Собчак поставила диагноз телеведущему Антону Красовскому

Журналист Антон Красовский принес извинения за свои жесткие призывы в адрес украинских детей, которых он призвал убивать.

Однако в его искренности усомнилась журналист Ксения Собчак. В телеграм-канале она дала понять, что слова извинения Антона Красовского звучат довольно странно и в них нет раскаяния.

«Он просит прощения у всех, кому «показалось» это диким, немыслимым и непреодолимым. Насколько же человек сошел с ума от вседозволенности, что ему «неловко» что кому-то «показалось», — написала в телеграм-канале Ксения Собчак.

Напомним, узнав, что главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о прекращении сотрудничества с ним, Антон Красовский в телеграм-канале попытался извиниться за сказанное во время шоу «Антонимы». Но оказался недостаточно убедительным для своих коллег.

В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить резкие высказывания Красовского. Доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала, поручено сделать главе московского СК Андрею Стрижову.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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