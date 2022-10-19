Телеведущий Дмитрий Дибров проинформировал о подставном шоу «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале

Популярное шоу «Кто хочет стать миллионером», которое выходит с 2001 года, оказалось подставным. Ведущий Дмитрий Дибров как-то в беседе со Стасом Садальским раскрыл тайну телешоу.

Как рассказал актер, Дибров признался, что организаторы шоу делают все для того, чтобы участники, которые метят в победители, не получили заветные три миллиона. Дибров также рассказал, как однажды ему приказали завести в заблуждение мужчину, который, по всей видимости, уверенно шел к желанной цели, и не дать ему получить обещанных денег.

За всю историю существования шоу «Кто хочет стать миллионером» только двум его участникам удалось стать победителями и заработать столь внушительную сумму, несмотря на то, что ведущий всячески пытался их запутать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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