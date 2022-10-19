Дочь любимицы советских зрителей Любови Полищук тоже стала актрисой

Дочь знаменитой советской актрисы Любови Полищук, пошла по стопам своей матери и тоже стала актрисой. Причем, решение это было принято девушкой еще когда ее мать была жива.

Народная артистка РФ Любовь Полищук скончалась в 58-летнем возрасте в 2006-ом. В этом же году ее дочь Мариэтта Цигаль-Полищук закончила обучение в РАТИ-ГИТИС в мастерской Сергея Голомазова.

Вначале дочь знаменитейшей советской кинодивы работала на сцене Театра на Малой Бронной, была задействована в съемках некоторых фильмов.

Сейчас Мариэтте 38 лет. Она снимается в фильме, посвященном жизни Фаины Раневской. Картина называется «Фаина».

Дочь Мариэтту Любовь Полищук родила в 1984 году от художника Сергея Цигаля. Девушка вначале была на фамилии отца, а после смерти матери (Полищук скончалась от рака - у нее была саркома позвоночника) в ее честь взяла себе двойную фамилию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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