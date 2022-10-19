В Саратовской области 19 октября вводится режим базовой готовности

19-10-2022, 20:29

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В Саратовской области 19 октября вводится режим базовой готовности
Фото из открытых источников

Сегодня, 19 октября, опубликован Указ президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые в результате референдума приняты в состав России, вводится военное положение. Об этом сообщили журналисты информационного сетевого издания FreeNews-Volga. 

Одновременно с этим сообщением все российские регионы, начиная с 20 октября, будут разделены на четыре уровня реагирования на возникающую опасность. Сегодня состояние среднего уровня реагирования уже ввели на граничащей с Саратовским регионом Воронежской области. В Саратовской области ввели режим базовой готовности. С завтрашнего дня на территории области будут удовлетворять потребности вооруженных сил, усилят охрану общественного порядка, а при необходимости могут вводить особые режимы работы для транспорта, энергетики и ЖКХ. Все указанные мероприятия призваны обеспечить порядок, стабильность, безопасность работы и отдыха российских людей и военнослужащих, дислоцированных в этих кластерах вместе с боевой техникой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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