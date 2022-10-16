К Смольянинову, бросившему в РФ детей и жену, обратился бывший депутат Худяков

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Актер Артур Смольянинов улетел в Америку без жены и двоих детей. По его словам, там ему предложили работу. Однако не многие верят в слова артиста, поскольку ранее он выступал с резкой критикой официальной позиции своей страны.
Политик Роман Худяков обратился в своем телеграм-канале к сбежавшему Артуру Смольянинову, удивляясь, как изменился человек в столь короткий срок.
«Так сыграл в «9 роте», столько фронтовиков переиграл. Да и на мужественного человека был похож. Но как только Родина оказалась под ударом коллективного Запада – быстро навострил лыжи, и главное, куда – прямиком в самое логово НАТО, в США, откуда сейчас поставляют доллары, оружие, иностранных наемников, инструкторов, дают указания, чтобы уничтожить и его страну, и его жену (даже если и бывшую), и детей. А защищать детей кто будет?! Жена? Или может, какой-то другой мужчина? Может, в фантазиях куколда (так о таких говорят?) он надеется, что такой мужик найдётся – позаботится о его женщине и его детях?» — говорит политик.
По мнению Худякова, Смольянинов испугался мобилизации и поэтому оставил своих близких. Он также усомнился насчет ролей, которые Смольянинову могут предложить в США. Худяков считает, что за границей нашим актерам дают играть только «плохих русских» или «водителей такси и посудомоек».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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