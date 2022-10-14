Налоговая служба 11 октября ликвидировала бизнес певицы Ани Лорак в России

Вчера, 21:24

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Налоговая служба 11 октября ликвидировала бизнес певицы Ани Лорак в России
Фото из открытых источников

Певица Ани Лорак закрыла прибыльный музыкальный бизнес в России

Певица Ани Лорак, которая более 10 лет живет в России, с началом военной операции, как и многие украинские звезды, оказалась между двух огней. Однако вместо того, чтобы определиться с выбором, артистка ушла в режим тишины: пропала из соцсетей, перестала давать концерты, ни разу не высказалась о военной операции. Хотя в родных Черновцах, да и во всей остальной Украине, ее давно уже не ждут. Этот факт наглядно продемонстрировал демонтаж именной звезды Лорак на Аллее звезд.

Только спустя несколько месяцев певица все же вернулась к гастрольной деятельности. Судя по информации на официальном сайте, на конец октября — начало ноября у нее запланирован тур по Германии. Что касается выступлений в России, они пока под большим вопросом.

Свой бизнес в РФ артистка тоже сворачивает. Как выяснилось, ее компания ООО «Ани Лорак Продакшн», которая с 2015 года занималась организацией концертов, выпуском песен и клипов, окончательно закрыта. 11 октября налоговая служба официально ликвидировала фирму. В свое время она приносила неплохой доход — до 40 млн рублей в год, однако с весны 2021 года организация потеряла имидж после секс-скандала с Константином Меладзе.

Напомним, что Ани Лорак дала нашумевшее интервью, в котором намекнула на домогательства продюсера. Совпадение или нет, но вскоре налоговая вплотную взялась за артистку: уличила в недостоверности адреса, заблокировала счета... Год назад Лорак все-таки смогла отстоять свое детище, но, как видно, ненадолго: фирму закрыли из-за «недостоверных сведений». При этом, по словам юристов, сохранить компанию в таких случаях реально. Все нестыковки с юридическим адресом легко устранимы. Но певице это оказалось не нужным.

Это не значит, что Ани Лорак полностью прекратила зарабатывать в России. Она по-прежнему числится индивидуальным предпринимателем, а значит, возможности для заработка все еще остались.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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