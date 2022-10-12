Певица Ирина Дубцова после больницы рассказала о своем недуге

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Ирина Дубцова впервые прокомментировала, как в конце сентября она оказалась на лечении в стационаре. В этот период певица деликатно промолчала о причинах своей госпитализации. Но накануне она всё-таки решила пролить свет на события, которые произошли в ее жизни.
Артистка рассказала, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне нервного перенапряжения. Она, как и многие, игнорировала накопившуюся усталость и постоянно сталкивалась со стрессом. Ее самочувствие ухудшалось, но плотный график не позволял обратиться к врачу. Отсутствие полноценного отдыха привело к тому, что Дубцовой пришлось лечь на лечение в больницу.
«Понятия не имела, какие могут быть проблемы со здоровьем на фоне нервного перенапряжения, усталости и стресса. Никто из нас не робот: ни физически, ни морально. Говорила вам о том, что даже лежала в больнице. Всем желаю прислушаться к моим словам и беречь себя», — поделилась Ирина.
Столкнувшись с неприятными последствиями эмоциональных встрясок, Дубцова теперь призывает каждого быть внимательным к своему организму. Она напомнила, что любые жизненные трудности являются временными явлениями.
«Прощайте, забывайте, отвлекайтесь, любите себя и давайте себе отдых», — поддержала певица тех, кто оказался в сложной ситуации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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