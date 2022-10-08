Земфира убедилась на концерте в Израиле, что Алла Пугачева существует

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Российская рок-звезда Земфира (Земфира Рамазанова) вчера опубликовала в соцсети пост, посвященный встрече с Аллой Пугачевой на концерте в Израиле.
46-летняя певица, которая переехала в Париж еще в марте, написала: «Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна пришла на концерт, похвалила музыкантов. Сказала, что я, как ребенок, на сцене. Хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. И неважно, как мы все чувствуем музыку, мы певицы нашей страны». В свою очередь, Пугачева похвалила коллегу: «Она, как ребенок, ранима, но несгибаема».
Ранее сообщалось, что на концерте Земфиры в Тель-Авиве была и Ксения Собчак, которая прибыла в ближневосточную страну для съемок программы. Концертный тур Земфиры начался с выступления в Лимассоле 8 октября. Ранее певица выпустила мини-альбом «Земфира от Луки», в который вошли четыре трэка — «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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