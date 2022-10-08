Уехавшие из России Пугачева и Галкин оставили свой замок на водителя

Сегодня, 16:54

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Уехавшие из России Пугачева и Галкин оставили свой замок на водителя
Фото из открытых источников

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ), как известно, уехали жить в Израиль, оставив элитный особняк в деревне Грязь на своего водителя Игоря Польшикова. За подмосковным замком также приглядывают двое охранников. 

Польшиков работает у Примадонны более трех десятков лет. Мужчина взял на воспитание внука покойного брата Алла Борисовны. Также он проводил певицу  в аэропорт, когда та улетала в Израиль. 

Между тем после критических высказываний Пугачевой замок в Подмосковье предложили проверить. Так, председатель партии «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что на финансовую деятельность звездного семейства всегда закрывали глаза, но теперь стоит выяснить, каким образом эта пара получили средства на строительство элитной недвижимости.

Ранее риэлторы высказали мнение о том, что поиски покупателя на роскошный замок, построенный в викторианском стиле, могут затянуться из-за специфики дома. Не исключено, что богатые поклонники Пугачевой и Галкина могут заинтересоваться особняком, но в целом продажа элитной недвижимости в последнее время значительно осложнилась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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