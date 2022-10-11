Опубликован совместный снимок Пугачевой и Земфиры на концерте в Израиле

Вчера, 22:59

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Опубликован совместный снимок Пугачевой и Земфиры на концерте в Израиле
Фото из открытых источников

В крупнейшем мегаполисе государства Израиль городе Тель-Авиве Примадонна российской эстрады, певица Алла Пугачева пришла на концерт известной исполнительница Земфиры. Снимок двух популярных звезд Российской Федерации поместила на страницы своих аккаунтов социальных сетей Рената Литвинова, являющаяся близкой подругой исполнительницы хита «Мы разбиваемся». Новость об этом сообщили корреспонденты информационного сетевого издания ФАН. 

Когда закончился концерт Земфиры, Рената Литвинова без промедления опубликовала в своем Telegram-канале фотографию двух знаменитостей. Актриса сопроводила этот снимок высокопарной подписью. 

«Две звезды», — так озаглавила встречу двух отечественных исполнительниц звезда киноэкрана.

На концерте также присутствовала телеведущая Ксения Собчак. Как считают пользователи Сети, она может взять интервью либо у Земфиры, либо у Пугачевой. На данный момент блогер и журналистка интригует своих фанатов заявлениями, что «работает со своей прекрасной съемочной группой в израильском городе Тель-Авиве».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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