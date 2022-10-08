На Красной площади появилось послание для Пугачевой

В Москве снова начали оставлять сообщения для Аллы Пугачевой после ее отъезда. Вчера на Красной площади появилось новое послание артистке.

После первого отъезда Аллы Пугачевой из Москвы для нее оставляли несколько раз оскорбительные сообщения. Недавно легендарная певица в очередной раз покинула Россию и уже вчера появилось новое послание для Примадонны. Однако в этот раз ее поддержали.

Как утверждают журналисты, поклонники звездной семьи устроили акцию и оставили послание на Красной площади: «Алла. Ты лучшая. Мы тебя любим».

При этом многие пользователи Сети сомневаются, что послание на самом деле кто-то оставил.

Ролики с восхвалением Аллы Пугачевой, появившиеся на страницах фанатов артистки в социальных сетях, многие приняли за фотошоп. Они считают, что если бы крупное послание действительно зажглось в небе, то жители Москвы, которые гуляли на кадрах видео, остановились бы и подняли головы. Также пользователи раскритиковали тех, кто создал видеозапись. Они считают Аллу Пугачевой предательницей, которая не заслуживает поддержки со стороны россиян.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700