Жигалова высказалась о снятии с ротации в России песен Пугачевой и Меладзе

Сегодня, 13:34

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Жигалова высказалась о снятии с ротации в России песен Пугачевой и Меладзе
Фото из открытых источников

Жигалова прокомментировала исключение хитов исполнителей Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе из эфира радиостанций России (в Сети появилась информация, что радиостанции перестали пускать в эфир треки Пугачевой и Меладзе). Жигалова обратила внимание на произошедшее. Она уточнила, что у нее есть любимая композиция Примадонны — «Любовь, похожая на сон».

«Главное, чтобы они из караоке не исчезли», — поделилась блогер в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Алена Жигалова предложила создать список звезд, которые негативно высказывались по поводу действий государства. По ее мнению, люди смогут понять, какие песни не стоит исполнять.

Стало известно, что треки исполнителей вычеркнули из плейлистов нескольких отечественных радиостанций. В ЕМГ («Европа Плюс», «Ретро FM» и др.) объяснили, что в ротацию включают треки на основе предпочтений аудитории, которые выбирают из разных источников. «Русское радио» связало отсутствие песен Пугачевой с тем, что у нее нет новых композиций, а старые уже не актуальны. 

До этого в СМИ отмечалось, что артистов исключили из-за их позиций по отношению к военной операции на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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