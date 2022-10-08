Нетребко поклонники заподозрили во второй беременности

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Проживающую в Европе Анну Нетребко начали подозревать во второй беременности. Оперную диву уже поздравляют в соцсетях с предстоящим пополнением в семье.
51-летняя жительница Австрии уже воспитывает сына Тьяго от экс-возлюбленного Эрвина Шротта. Малыш появился на свет в 2008 году. От нынешнего супруга, заслуженного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова, у звезды детей пока нет.
Пара живет в браке уже больше пяти лет. Оперный певец воспитывает сына Анны Нетребко как родного. Однако подозрения в беременности у фанатов возникли после недавней публикации фото вокалистки, на которой она запечатлена в длинном красном платье, нежно обхватив свой живот.
Подписчики тут же начали поздравлять Анну Нетребко со скорым пополнением в семье и радоваться появлению первого общего ребенка. Певица прочитала много комплиментов о том, что снимок выглядит мило и Анне очень идёт животик.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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