Ксения Собчак покинула РФ вслед за Пугачевой

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Ксения Собчак объявилась на фоне слухов о своем срочном отъезде из России. Ведущая нашлась неподалеку от ранее покинувшей страну Аллы Пугачевой.
Звезду застали на улицах израильского Тель-Авива не одну. Инсайдеры намекнули, что журналистка покинула страну со своей матерью, депутатом Людмилой Нарусовой. Журналистка поспешила опровергнуть ложную информацию, заявив, что работает со съемочной группой над очередным сюжетом.
Спустя время Ксения Анатольевна также записала видеоролик. Ведущая программы «Осторожно: Собчак» показала свою съемочную команду и расставленные камеры.
«Тут опять какое-то по трубам понеслось, что я в каком-то Стамбуле, куда-то лечу поспешно с мамой», — негодует звезда.
Она в очередной раз подчеркнула, что это всего лишь рабочий визит в Израиль.
Стоит заметить, что Ксения Собчак стала часто оправдываться перед аудиторией из-за своих перемещений между странами. Какое-то время назад анонимные Telegram-каналы писали об эмиграции телеведущей со своим супругом, режиссером Константином Богомоловым. Звездная пара опубликовала обращения к обществу, где высмеяла громкие заголовки со своими фамилиями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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