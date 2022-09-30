Беременная Катя Гордон сообщила , почему попала в больницу

Сегодня, 18:29

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Беременная Катя Гордон сообщила , почему попала в больницу
Фото из открытых источников

Лера Кудрявцева выложила в блоге фотографию Кати Гордон с трогательной подписью: «Бро, я рядом». 

Фанаты известного юриста начали переживать, поскольку на заднем фоне отчетливо видно капельницу.

«Ребят, Лера Кудрявцева выставила мою стремную фотку на капельнице, и вы начали переживать, что же со мной произошло… (Лерка, помни, у меня есть ты с кукурузой). В общем, ничего страшного: у меня большой срок беременности и я переутомилась», — написала она.

Стало известно, что врачи посоветовали 41-летней Гордон провести некоторое время под наблюдением. Звезда не стала отказываться от лечебных процедур, однако надолго задерживаться в больнице не намерена. Она планирует в ближайшем времени выписаться и продолжить активную деятельность.

«Врач решил меня пару дней придержать в больничке, отняв саблю и поставив катетер. Выгляжу и правда не очень, сердце разрывается, как и у многих из вас, но не помираю, не паникую, рук не опускаю. На неделе буду огурцом», — не теряет оптимизма Екатерина.

Подписчики попытались успокоить известного юриста. 

«Катя, сейчас у вас период самый ответственный — родить благополучно и без осложнений, поэтому сосредоточьтесь на главной своей миссии, а уж потом опять будете активной»; «Все равно красивая, даже растрепанная и под капельницей»; «Выздоравливайте. Вы молодец. Красота у вас и внешняя, и внутренняя», — пишут они.

О беременности Кати Гордон стало известно в апреле. В скором времени юрист в третий раз станет мамой. У нее уже есть двое сыновей: Даниил и Серафим.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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