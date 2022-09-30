Максим Аверин признался, что «Мосфильм» для него колыбель, которая на самом деле разрушила его семью

Вся жизнь артиста Максима Аверина связана с киноконцерном: там познакомились его родители, там он сыграл свою первую эпизодическую роль в фильме. Несмотря на это, у актера есть личные причины не любить знаменитую киностудию.

Аверин рассказал, что причиной развода его родителей стала работа отца. В детстве звезда сериала «Глухарь» видел непростые отношения своих родителей. Может, из-за этого он до сих пор одинок?

Актер театра и кино Максим Аверин считает, что киноконцерн «Мосфильм» стал причиной разрушения отношений его родителей. Дело в том, что там его мать Галина работала костюмером, а отец Виктор — художником-декоратором.

«Папа мог запросто взять записную книжку и исчезнуть на неделю, на две. Несмотря на то, что «Мосфильм» — это такая колыбель моя. Но на самом деле «Мосфильм» разрушил семью мою, потому что мама не могла долго это выдержать», — рассказал Аверин.

Когда Максим рос, он видел, как несчастлива его мама, и насколько они с отцом разные люди. Родители часто ругались, после чего Виктор подолгу не ночевал дома.

«Хотя отец потом, через много лет, сказал мне, что любил только ее одну. Но я не верю», — признался актёр.

В итоге Виктор и Галина развелись, когда Максиму было 16 лет. Аверин сообщал, что именно он и был инициатором их расставания, поскольку не мог более видеть их склоки.

Психологи говорят, что многие проблемы взрослых людей начинаются еще с детства, закладываются в подсознание и мешают строить жизнь. Возможно, из-за того, как складывались отношения родителей Максима Аверина у него на глазах, актер до сих пор не женат и не имеет детей. Он уверяет, что не переживает по поводу статуса холостяка и даже любит находиться в одиночестве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700