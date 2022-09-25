Михайлов отменил ближайший концерт, запланированный в сентябре

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На прошлой неделе о приостановке концертной деятельности заявляла Валерия, теперь же и Стас Михайлов последовал ее примеру. Артист отменил ближайшее выступление в конце сентября.
Михайлов не стал прощаться с поклонниками, подчеркнув, что надеется на урегулирование ситуации в мире и скорое возобновление творческой деятельности.
«Дорогие друзья! Мы все переживаем непростые времена! На своих концертах я всегда стараюсь дарить праздник, радость, веселье. Но сейчас другая реальность, и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно. Поэтому мы с командой приняли не легкое, но верное решение — отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в ДС «Триумф» в Люберцах. Надеемся, вы отнесетесь с пониманием к этому. Время развлечений еще впереди, и мы обязательно вернемся к нашему привычному формату концертов! Возврат билетов будет осуществлен по месту их приобретения», — сообщил 53-летний исполнитель в личном блоге.
Михайлов стал вторым исполнителем, решившим публично заявить о паузе в концертной работе. Первой это сделала певица Валерия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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