Телеведущая Ангелина Вовк назвала причины краха второго брака с чехом

Телеведущая Ангелина Вовк в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» объяснила, почему распался ее второй брак.

«Любовь на расстоянии невозможна. Сужу по своему второму браку. У меня в силу определенных причин не было возможности уехать в Чехию. Он в силу определенных причин не хотел переезжать в СССР. Если были бы вместе, то нашли бы общий язык».

Как отметила Вовк, в какой-то момент они стали отдаляться.

«Хотя мы по духу всегда были двумя сторонами одной медали», — заметила Вовк.

Стоит напомнить, что вторым мужем телеведущей Ангелины Вовк был известный художник чехословацкой киностудии «Баррандов» Индржих Гетц. Они были вместе с 1982 по 1995 год. В браке детей не появилось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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