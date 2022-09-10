Телеведущий Максим Галкин рассказал, какое будущее его ждет без Пугачевой

Сегодня, 11:04

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Телеведущий Максим Галкин рассказал, какое будущее его ждет без Пугачевой
Телеведущий Максим Галкин

Телеведущий Максим Галкин не собирается воссоединиться с семьей — женой Аллой Пугачевой и детьми-школьниками. Артист улетел в Новую Зеландию и успевает не только выступать, но и кататься на горных лыжах. А в самое ближайшее будущее его ждет много интересного. Об этом он рассказал сам.

«Вообще этой осенью будет много потрясающих мест, в которых я окажусь. Одно из таких знаменательных мест — это Молдова, любимый Кишинев», — рассказал Галкин в своем микроблоге.

Артист не выглядит расстроенным или измученным, скучающим или отчаявшимся. Своим видом он дает понять, что у него все прекрасно. С семьей он расстался в августе — Алла Пугачева увезла двойняшек, чтобы отдать их в третий класс. Вероятно, в течение нескольких месяцев рассчитывать на воссоединение семьи не приходится.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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