Соседов сообщил, что Софии Ротару тяжело жить в Киеве

Сегодня, 19:09

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Соседов сообщил, что Софии Ротару тяжело жить в Киеве
Фото из открытых источников

С самого начала, когда ВС РФ приступили к осуществлению СВО на территории Украины, София Ротару молчала. Лишь изредка проходила информация о том, что она оказывала помощь ВСУ. Об этом сообщают репортёры издания NVL. 

На днях певица все-таки выразила своё мнение в защиту собственного государства. Её слова стали причиной массового негодования украинцев. 75-летняя исполнительница хита «Я ж его любила» ранее проживала на территории Крыма. Ещё недавно все отдыхающие прогуливались по набережной Ялты, где в конце аллеи возвышается «Вилла София» — собственность Софии Михайловны. Певица всегда жила там вследствие особенностей своего здоровья. Врачи рекомендовали ей только климат полуострова. 24 февраля стартовала СВО, и Ротару вернулась в свой отчий дом — село Маршинцы. 

«Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — такую запись оставила недавно певица на своей странице в социальной сети. 

Сейчас же известный российский музыкальный критик и телевизионный ведущий Сергей Соседов говорит, что Софии Михайловне крайне необходимо вернуться обратно в Ялту. 

«У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, в Москве — и подавно. Она здесь задыхалась всегда. Поэтому в Крыму всегда жила, была там «и царь, и Бог», — поделился своим мнением журналист. 

54-летний телеведущий считает, что певицу не нужно осуждать из-за ее политической позиции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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