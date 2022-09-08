Концертный директор Дробин дал совет Нагиеву, Малахову и Урганту «затянуть пояса»

Директор концертного агентства RocketBooking Антон Дробин заявил, что отечественным селебрити, которые привыкли зарабатывать огромные гонорары от своей деятельности, в нынешнем году и сложившейся ситуации «затянуть пояса». Осень 2022 в плане заработка окажется не такой щедрой и «урожайной» в финансовом плане, как в былые времена.

Совет адресован, в первую очередь, Андрею Малахову, Дмитрию Нагиеву и Ивану Урганту. Обычно они осенью хорошо зарабатывали на частных корпоративах.

«Однозначно в этот сезон будет хуже. Частных мероприятий становится меньше. Сейчас и у топовых артистов будет не все хорошо, как им хотелось бы», — поделился прогнозом портал Дробина с порталом о звездах BLITZ+.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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