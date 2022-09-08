Как Алла Пугачева планирует отпраздновать день рождения Лизы и Гарри

18 сентября детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина - двойняшкам Лизе и Гарри - исполнится 9 лет. Согласно некоторым данным, по такому случаю Алла Борисовна собирается устроить в загородном доме в Подмосковье торжество, на которое планирует пригласить множество гостей.

Как известно, дети Пугачевой и Галкина ежедневно посещают элитное учебное заведение. Каждое утро личный водитель Примадонны отвозит двойняшек на занятия, а также забирает их после уроков. Пока неизвестно, прилетит ли на праздничную вечеринку Максим Галкин. Но едва ли это возможно после его негативных высказываний в адрес соотечественников.

Напомним, что Алла Пугачева недавно вернулась на родину, отвела детей в престижную гимназию и успела сделать ряд громких заявлений. Ее супруг Максим Галкин тем временем продолжает строить карьеру за границей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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