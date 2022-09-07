Андрей Норкин заявил, что артистов, критикующих спецоперацию, уже устранили

Телеведущий Андрей Норкин в эфире передачи «Место встречи» рассказал о положении дел в российском шоу-бизнесе. По его словам, артисты, которые критически высказались о спецоперации, «устранены». Речь идет о том, что российские знаменитости, критикующие действия Москвы, были лишены своих многомиллионных доходов.

Норкин считает, что вполне справедливо, что эти люди из-за несогласия с властями остались без армии поклонников, популярности, заработка и просто средств к существованию.

При этом телеведущий упомянул исповедующего либеральные взгляды актера театра и кино Александра Молочникова, который в первые дни спецоперации выступил с покаянной речью перед Украиной, но потом подтер свой пост в соцсетях и продолжил работать в гостеатрах. Норкин был поражен таким лицемерием. Популярный телеведущий также выразил недоумение по поводу подобного поведения многих отечественных звезд. Он не может понять, чем недовольны знаменитости, которые безбедно проживают в России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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