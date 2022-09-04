Лобода пожаловалась на нежелание российских артистов говорить с ней о СВО

Поп-дива из Украины Светлана Лобода сообщила, что пыталась говорить со своими коллегами по цеху из России о специальной военной операции, но через некоторое время поняла, что это бесполезная затея. К сему моменту она уже прекратила всяческое общение с российскими знаменитостями, так и не будучи услышанной.

«Я писала сообщения всем. Просила увидеть то, что происходит в моей родной стране. Публиковала видео. Я потом поняла, что зря это делаю. Это не сработает. Это было бесполезно», – рассказала исполнительница в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана иноагентом в России, - Ред.).

Она добавила, что после 24 февраля каждый артист сделал свой выбор, поэтому ничего уже изменить нельзя.

Сама Лобода все связи с Россией оборвала и не собирается выступать в стране ни за какие деньги - огромные гонорары ее не прельстят, на сделку с совестью, уверяет звезда, она никогда не пойдет.

Концертный тур по городам РФ она отменила на второй день СВО - 25 февраля.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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