Лобода пожаловалась на нежелание российских артистов говорить с ней о СВО

В аэропорту Нур-Султана замечен самолет С-17А ВВС США
В Сети появились снимки военно-транспортного самолета С-17А, который находится на стоянке аэропорта. По данным ряда...Подробнее
Поп-дива из Украины Светлана Лобода сообщила, что пыталась говорить со своими коллегами по цеху из России о специальной военной операции, но через некоторое время поняла, что это бесполезная затея. К сему моменту она уже прекратила всяческое общение с российскими знаменитостями, так и не будучи услышанной.
«Я писала сообщения всем. Просила увидеть то, что происходит в моей родной стране. Публиковала видео. Я потом поняла, что зря это делаю. Это не сработает. Это было бесполезно», – рассказала исполнительница в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана иноагентом в России, - Ред.).
Она добавила, что после 24 февраля каждый артист сделал свой выбор, поэтому ничего уже изменить нельзя.
Сама Лобода все связи с Россией оборвала и не собирается выступать в стране ни за какие деньги - огромные гонорары ее не прельстят, на сделку с совестью, уверяет звезда, она никогда не пойдет.
Концертный тур по городам РФ она отменила на второй день СВО - 25 февраля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Сети появились снимки военно-транспортного самолета С-17А, который находится на стоянке аэропорта. По данным ряда...Подробнее
Американский журнал Military Watch Magazine в своей свежей статье вспомнил о том, что 40 лет назад впервые сошлись в...Подробнее
Гендиректор Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко недавно заявил журналистам, что МиГ-41...Подробнее
В ходе специальной военной операции в Украине, которую Россия проводит уже в течение 193 суток, погиб житель Великого...Подробнее
Французских военных могут направить в Румынию, о чем заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что в...Подробнее
Бои под Попасной стали едва ли не самыми упорными с начала СВО. Помимо наземных подразделений «ЧВК Вагнера», здесь...Подробнее
Глава российского правительства Михаил Мишустин одобряет инициативу вернуться к практике организации на производствах...Подробнее
Лабораторный генетик Ольга Кокорина решила пролить свет на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Бытует...Подробнее
В Сургуте неизвестные принялись портить автомобили с символикой, нанесенной в поддержку специальной военной операции в...Подробнее
В Украину едут американские бронетранспортеры International MaxxPro. Об этом сообщают Avia.pro. Огромную колонну,...Подробнее
Комментировать