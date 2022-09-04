Лобода рассказала, что в день начала спецоперации она находилась в Москве

В аэропорту Нур-Султана замечен самолет С-17А ВВС США
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В день начала спецоперации на территории Украины Светлана Лобода находилась в Москве. Об этом рассказала сама певица в интервью Катерине Гардеевой (признана иноагентом в России). По ее словам, первые дни спецоперации она плакала и чувствовала, что ничего не может сделать. Также в ходе беседы украинская певица, которая с недавнего времени проживает со всей своей семьей в Латвии, призналась, что в России она была одной из самых популярных артисток. Однако спецоперация внесла серьезные коррективы, и певица лишилась многого. Еще в феврале Светлана отменила тур по России и Белоруссии и вернула всю предоплату.
В двухчасовой беседе Лобода поведала о своей дружбе с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, а также об отношениях с Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивиной. Она также рассказала о личном знакомстве с Владимиром Зеленским и другими украинскими политиками. Лобода сообщила, что ей доводилось бывать в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Светлана познакомилась с Примадонной на «Новой волне».
«Для меня Алла Борисовна — это целая эпоха и история, как и для многих людей», — отметила украинская певица.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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