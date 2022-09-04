Политлог Бирюков рассказал о влиянии Пугачевой и Кобзона на политику

Политолог Федор Бирюков высказал мнение о том, что пресса не должна тиражировать мнения представителей шоу-бизнеса, позиция которых не связана с актуальной общественной повесткой. Прежде всего, политолог имел в виду Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина, работу которых нельзя связывать с общественной деятельностью.

Бирюков сравнил политическую активность Примадонны с деятельностью ее коллеги Иосифа Кобзона, у которого есть политический опыт. Политолог признался, что его всегда удивлял тот факт, что Пугачева комментировала политические события и входила в состав каких-либо партий. По мнению Бирюкова, все это выглядело достаточно нелепо. Что касается Кобзона, то певец довольно долгое время занимался политикой, поэтому имел право высказывать свое мнение, сказал эксперт.

Напомним, что недавно Алла Пугачева вернулась в Россию после длительного пребывания за границей. Однако ее супруг Максим Галкин остался за рубежом, где активно выступает с концертами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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