Вернувшись в Москву после длительного пребывания за рубежом, беглая певица Алла Пугачёва принялась сразу же за сведение счетов со своими недоброжелателями, которые у неё в избытке появились в результате бегства Примадонны со своей родины из-за спецоперации. Об этом сообщили корреспонденты ГИПОРТ.

Самым первым делом она выступила с жёсткой критикой в адрес телеведущего Владимира Соловьёва. Следующим объектом нападок Пугачёвой стал режиссёр Никита Михалков. Адвокат Андрей Алешкин в связи с этими событиями заявил о том, что за подобные высказывания 73-летней российской исполнительнице песен грозит суд.

«Конкретный случай с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой подразумевает подачу потерпевшими лицами иска о защите достоинства и чести. Обычная практика судебных расследований предусматривает проведение лингвистической экспертизы. Такая процедура проводится истцом и прикладывается к иску. При этом ответчик не лишен права делать еще одну экспертизу. Когда в распоряжении суда будут две различные экспертизы, с различными выводами, он назначит свою судебную экспертизу. Именно по ней в конечном итоге будут выносить решение», — объяснил правозащитник.

Следует добавить, как считает эксперт, что Примадонна очень тонко высказалась о происходящем на мировой арене, но нужно уметь читать между срок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700