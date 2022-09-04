Адвокат заявил, что Пугачёвой грозит суд за нападки на Михалкова и Соловьёва

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Вернувшись в Москву после длительного пребывания за рубежом, беглая певица Алла Пугачёва принялась сразу же за сведение счетов со своими недоброжелателями, которые у неё в избытке появились в результате бегства Примадонны со своей родины из-за спецоперации. Об этом сообщили корреспонденты ГИПОРТ.
Самым первым делом она выступила с жёсткой критикой в адрес телеведущего Владимира Соловьёва. Следующим объектом нападок Пугачёвой стал режиссёр Никита Михалков. Адвокат Андрей Алешкин в связи с этими событиями заявил о том, что за подобные высказывания 73-летней российской исполнительнице песен грозит суд.
«Конкретный случай с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой подразумевает подачу потерпевшими лицами иска о защите достоинства и чести. Обычная практика судебных расследований предусматривает проведение лингвистической экспертизы. Такая процедура проводится истцом и прикладывается к иску. При этом ответчик не лишен права делать еще одну экспертизу. Когда в распоряжении суда будут две различные экспертизы, с различными выводами, он назначит свою судебную экспертизу. Именно по ней в конечном итоге будут выносить решение», — объяснил правозащитник.
Следует добавить, как считает эксперт, что Примадонна очень тонко высказалась о происходящем на мировой арене, но нужно уметь читать между срок.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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