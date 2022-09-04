Сольный концерт Петросяна отменили в Сочи из-за низкого спроса

В Сочи отменили выступление 76-летнего юмориста Евгения Петросяна по той причине, что зрительского спроса на билеты практически нет, сообщили корреспонденты КП - Кубань.

Комик планировал выступить с сольным концертом на «Южном взморье» в Адлере. Это мероприятие должно было состояться в честь юбилея Петросяна. Концерт назывался «60 лет на эстраде». Артист готовился к этому длительное время.

«Мы уже в репетициях: приготовили большую программу. Очень забавные у нас сценки получились!» — сообщал Евгений Петросян на страницах своих соцсетей.

Однако за один день до выступления набралось чуть больше четверти зрительского зала. Такое количество зрителей недостаточно, поэтому организаторы отменили концерт. Билеты продавались по цене от 1500 до 3000 рублей. Концертный промоутер Сергей Лавров рассказал, что эта ситуация возникла не из-за стоимости билетов.

«Нынешний Петросян уже не собирает больших залов. Такой юмор больше не интересует россиян», — поделился Сергей Лавров.

Народный артист РСФСР, с высокой степенью вероятности, потерял актуальность своих номеров вследствие появления новых лиц на юмористическом поприще страны. А его зрители, которые постарели вместе с ним, все реже балуют себя походами на его выступления.

«Я лично был однажды на его концерте и уснул. После чего решил, что больше не пойду никогда в жизни. Раньше юмор Евгения Вагановича был смешным, поскольку ничего другого не было. Сейчас появились стендаперы, выходцы из КВН, «Камеди клаб» — люди идут на них», — заверил концертный промоутер.

Ранее СМИ сообщали о том, что Евгений Петросян начал выступать с политическими шутками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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