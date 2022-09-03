На Останкино появилось новое нецензурное послание Алле Пугачевой

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Хейтеры вновь оставили вернувшейся Алле Пугачевой непристойное послание. Об этом сообщает издание Mona Vista.
С тех пор, как Алла Пугачева со своей семьей покинули Россию, хейтеры не перестают ее доставать. Правда, в основном достается ее супругу Максиму Галкину, который открыто высказывался против действий российских властей. Примадонне также посылают «неприветливые» сообщения.
Так, в мае на Останкино ее «похвалили» за то, что «убежала» и отметили, что она «всем надоела». На днях неизвестные вновь были замечены в своем монологе на том же месте - на Останкино. На сей раз их заинтересовало, где ее муж.
«Алла, где мужа потеряла?» — написали анонимы.
В обеих записях использовались нецензурные слова.
Напомним, несколько дней назад Алла Пугачева вернулась в Россию, чтобы в том числе и «набить несколько рож». Между тем, она уже побывала на похоронах Михаила Горбачева и отвела детей на учебу в 3-й класс элитной московской гимназии. Максим Галкин пока в Россию не возвращался, занятый своими гастролями. По мнению некоторых, возможно, он и не вернется никогда из-за заведенного на него уголовного дела по факту дискредитации армии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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