Юрий Пронько негативно отозвался о пародии Александра Гудкова «Я узкий»

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Телеведущий Юрий Пронько едва не начал ругаться матом, когда увидел пародию «Я узкий» Александра Гудкова на песню исполнителя SHAMAN «Я русский». Произведение он назвал «извращением», шоумена - извращенцем. Свое негодование журналист выплеснул на «ЦарьГраде».
«Это просто извращение! Пришлось в силу моей профессии мне послушать и вникать в этот гламурятник. Говорят, все изменилось. Вот они, пляшут и голосят. Такая реальность, видите? Они сидят здесь, получив чужие паспорта - Израиля, Кипра. Бабло рубят, снимают ролики "Я узкий"», — возмутился Пронько.
Следует отметить, что некоторые граждане РФ с юмором восприняли комедийный клип Гудкова. Тогда как другие ужаснулись от того, как можно было так поглумиться над патриотической песней SHAMAN.
Глава генсовета Гражданского комитета Артур Шлыков даже обратился в генпрокуратуру с запросом о возбуждении уголовного дела против комика.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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