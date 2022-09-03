Юрий Пронько негативно отозвался о пародии Александра Гудкова «Я узкий»

Вчера, 16:34

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Юрий Пронько негативно отозвался о пародии Александра Гудкова «Я узкий»
Фото из открытых источников

Телеведущий Юрий Пронько едва не начал ругаться матом, когда увидел пародию «Я узкий» Александра Гудкова на песню исполнителя SHAMAN «Я русский». Произведение он назвал «извращением», шоумена - извращенцем. Свое негодование журналист выплеснул на «ЦарьГраде».

«Это просто извращение! Пришлось в силу моей профессии мне послушать и вникать в этот гламурятник. Говорят, все изменилось. Вот они, пляшут и голосят. Такая реальность, видите? Они сидят здесь, получив чужие паспорта - Израиля, Кипра. Бабло рубят, снимают ролики "Я узкий"», — возмутился Пронько.

Следует отметить, что некоторые граждане РФ с юмором восприняли комедийный клип Гудкова. Тогда как другие ужаснулись от того, как можно было так поглумиться над патриотической песней SHAMAN.

Глава генсовета Гражданского комитета Артур Шлыков даже обратился в генпрокуратуру с запросом о возбуждении уголовного дела против комика.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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