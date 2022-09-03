Продюсер Дзюник вывел на чистую воду разрыдавшуюся над телом Горбачева Аллу Пугачеву

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Популярный в Российской Федерации продюсер, музыкальный критик и актер, глава отдела спецпроектов в компании Universal Music Russia, генеральный директор компании «Константа продакшн» Леонид Дзюник рассказал о том, как он понимает поведение певицы, Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой на похоронах первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом написали журналисты информационного новостного онлайн канала CT News.
Продюсер объяснил корреспондентам издания, почему известная артистка расплакалась при виде ритуального действия. Как утверждает музыкальный специалист, Горбачев в свою бытность президентом великой страны активно поддерживал статус молодой певицы Пугачевой. Он несомненно считал её главной артисткой СССР. Поэтому исполнительница так активно оплакивала политика.
«Конечно, ей в то время жилось хорошо, у нее все было прекрасно. Так что понятно, почему она плачет. Эти слезы оправданны. В большей степени это слезы по ушедшему времени. Когда можно было быть королевой. А теперь у нее все иначе», — отметил Дзюник в беседе с репортёрами издания.
Горбачев скончался на 92-м году жизни. Перед смертью политик долгое время болел.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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