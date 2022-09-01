Симоньян сообщила о поступающих ей угрозах

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Российская журналистка Маргарита Симоньян, которая поддерживает деятельность российских властей, напугана тем, что ее могут убить. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» она сообщила о том, что в последнее время стала получать угрозы от неизвестных ей недоброжелателей.
«Мне вынесен приговор. Меня приговорили к умерщвлению, это дословная цитата. Самым мучительным и болезненным методом, нанести как можно больше увечий, вырезать органы. Какими маньяками это написано?» - рассказала Симоньян.
42-летняя журналистка высказала опасение по поводу того, что ее ненавистники пойдут дальше тех угроз, которые они ей отправляют. Кроме того, она упомянула, что угрожают не только ей, но и ее близким.
Журналистка также отметила, что людям, которые отправляют проклятия и угрозы в ее адрес, следует писать сценарии для фильмов ужасов. Симоньян даже пришлось нанять телохранителей. Прибегнуть к таким услугам ее заставила гибель активистки Дарьи Дугиной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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