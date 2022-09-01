«Куда исчез прекрасный человек»: Алла Пугачёва тремя предложениями пригвоздила Никиту Михалкова

Примадонна российской эстрады, популярная отечественная исполнительница музыкальных композиций Алла Пугачева продолжает далее выкладывать посты на своей странице Instagram-канала. Певица посвящает эти заметки публичным людям Российской Федерации. Главным образом посты Пугачёвой касаются тех личностей, которые нелицеприятно охарактеризовали её приезд назад в Россию после того, как она с супругом и детьми бросили свою Родину, уехав на чужую землю. Об этом сообщили журналисты канала «Телепрограмма».

Сейчас Примадонна запустила свою очередную публикацию, которую адресовала режиссеру Никите Михалкову. Певица опубликовала на своей странице эпизод из художественной картины СССР «Раба любви». Этот фильм снял Михалкова ещё при Советском Союзе.

Главная героиня этого кино восклицает: «Господа! Господа, вы звери. Господа, вы будете прокляты своею страной». «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» — написала беглая артистка внизу под видео.

Ранее в своём YouTube-шоу «Бесогон ТВ» Никита Михалков заявил о том, что Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин, уехав из страны после начала спецоперации, перечеркнули все свои былые заслуги перед российским государством. По его мнению, такие граждане стране не нужны и артистам уже не удастся восстановить свою прежнюю репутацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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