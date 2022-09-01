Алексей Панин из Испании со слезами на глазах призвал убивать всех русских

Запуск онлайн-навигатора не улучшит диалог бизнеса с властями Петербурга
Появление Телеграм-навигатора Смольного, целью которого является сориентировать петербургский бизнес в мерах поддержки,...Подробнее
Скандальный актёр из России Алексей Панин отказался поддерживать СВО Вооружённых Сил РФ на территории Украины. На страницах своих каналов в соцсетях он продемонстрировал видео. Артист в этом ролике призвал убивать всех русских.
Алексей публично заявил об этом под впечатлением просмотренного фильма. Сначала актер посмотрел киноленту, в которой показана Германия, уничтожающая россиян, поляков, украинцев. После просмотра фильма актёр высказал свое мнение.
«Не верьте никому, что вам говорят. Убивайте этих русских! Убивайте! Убивайте, кого только можно!» — призывает российский артист.
Ранее Панин был весьма популярным актёром в России. За свои съёмки артист получал высокие гонорары. В настоящее время Алексей приобрёл славу скандалиста и алкоголика. Теперь Панин стал никому не нужен. Своим поведением он загубил свою карьеру. Все давно знают его очень плохой характер и постоянные чрезмерные выпивки.
Отдельные российские подписчики захотели поддержать Алексея. Не надо этому удивляться. Панин выступает против СВО. В связи с этим на его страницах в соцсетях часто «пасутся патриотичные украинцы». Это те граждане, которые до сих пор отрицают нацизм в собственной стране.
Впрочем, нашлись и те, кто остался крайне недоволен таким роликом и поведением актера. Подписчики предложили Панину завязать с алкоголем, пока тот не попал в психиатрическую больницу.
Ранее СМИ сообщали о том, что появились доказательства возвращения Алексея Панина в Россию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Появление Телеграм-навигатора Смольного, целью которого является сориентировать петербургский бизнес в мерах поддержки,...Подробнее
Освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) отрядом русских добровольцев стало одним из ключевых моментов конфликта в...Подробнее
В День знаний, 1 сентября в Петербурге многие горожане приехали на работу и учебу с опозданием. Комитет по транспорту...Подробнее
Иранские военные в водах Персидского залива попытались похитить американский беспилотный аппарат Saildrone Explorer. В...Подробнее
Молодые республики Донбасса в 2014 году могли столкнуться с неразрешимыми проблемами. Политолог Олег Матвейчев считает,...Подробнее
Суд Ростов-на-Дону заочно арестовал по делу о мошенничестве с жильем 50-летнего мужчину. Он - бывший военный, сейчас...Подробнее
Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова рассказала о том, что на всём протяжении наступающего сентября доллар...Подробнее
По результатам состоявшейся вчера встречи глав МИД стран ЕС была достигнута договоренность приостановить действие...Подробнее
На Западе заподозрили Армению в обходе санкций. Об этом пишет издание Eurasianet. В первом полугодии объем поставок...Подробнее
По данным сайта Interia.pl, в Польше стоимость электроэнергии подскочила на 700 %. В связи с этим власти страны...Подробнее
Комментировать