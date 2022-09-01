Алексей Панин из Испании со слезами на глазах призвал убивать всех русских

Вчера, 19:29

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Алексей Панин из Испании со слезами на глазах призвал убивать всех русских
Фото из открытых источников

Скандальный актёр из России Алексей Панин отказался поддерживать СВО Вооружённых Сил РФ на территории Украины. На страницах своих каналов в соцсетях он продемонстрировал видео. Артист в этом ролике призвал убивать всех русских. 

Алексей публично заявил об этом под впечатлением просмотренного фильма. Сначала актер посмотрел киноленту, в которой показана Германия, уничтожающая россиян, поляков, украинцев. После просмотра фильма актёр высказал свое мнение. 

«Не верьте никому, что вам говорят. Убивайте этих русских! Убивайте! Убивайте, кого только можно!» — призывает российский артист. 

Ранее Панин был весьма популярным актёром в России. За свои съёмки артист получал высокие гонорары. В настоящее время Алексей приобрёл славу скандалиста и алкоголика. Теперь Панин стал никому не нужен. Своим поведением он загубил свою карьеру. Все давно знают его очень плохой характер и постоянные чрезмерные выпивки. 

Отдельные российские подписчики захотели поддержать Алексея. Не надо этому удивляться. Панин выступает против СВО. В связи с этим на его страницах в соцсетях часто «пасутся патриотичные украинцы». Это те граждане, которые до сих пор отрицают нацизм в собственной стране. 

Впрочем, нашлись и те, кто остался крайне недоволен таким роликом и поведением актера. Подписчики предложили Панину завязать с алкоголем, пока тот не попал в психиатрическую больницу. 

Ранее СМИ сообщали о том, что появились доказательства возвращения Алексея Панина в Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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