Скандальный актёр из России Алексей Панин отказался поддерживать СВО Вооружённых Сил РФ на территории Украины. На страницах своих каналов в соцсетях он продемонстрировал видео. Артист в этом ролике призвал убивать всех русских.

Алексей публично заявил об этом под впечатлением просмотренного фильма. Сначала актер посмотрел киноленту, в которой показана Германия, уничтожающая россиян, поляков, украинцев. После просмотра фильма актёр высказал свое мнение.

«Не верьте никому, что вам говорят. Убивайте этих русских! Убивайте! Убивайте, кого только можно!» — призывает российский артист.

Ранее Панин был весьма популярным актёром в России. За свои съёмки артист получал высокие гонорары. В настоящее время Алексей приобрёл славу скандалиста и алкоголика. Теперь Панин стал никому не нужен. Своим поведением он загубил свою карьеру. Все давно знают его очень плохой характер и постоянные чрезмерные выпивки.

Отдельные российские подписчики захотели поддержать Алексея. Не надо этому удивляться. Панин выступает против СВО. В связи с этим на его страницах в соцсетях часто «пасутся патриотичные украинцы». Это те граждане, которые до сих пор отрицают нацизм в собственной стране.

Впрочем, нашлись и те, кто остался крайне недоволен таким роликом и поведением актера. Подписчики предложили Панину завязать с алкоголем, пока тот не попал в психиатрическую больницу.

Ранее СМИ сообщали о том, что появились доказательства возвращения Алексея Панина в Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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