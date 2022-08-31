Бывшую жену Егора Кончаловского Толкалину увидели в Москве с окровавленным лицом

Актрису Любовь Толкалину, бывшую жену режиссера Егора Кончаловского, заметили на улицах Москвы с окровавленным лицом. Поклонники переполошились и даже подумали, что она стала жертвой страшного преступления.

Однако ничего страшного с любимицей целой армии фанатов не случилось. Как информирует портал blitz.plus, Толкалина цела и с лицом у нее все в порядке.

Актриса всего лишь вышла на улицу с искусно наложенным для съемок очередного фильма гримом.

О чем будет картина, неизвестно. Все подробности держатся в строжайшем секрете. В СМИ просочилась лишь информация, что действие будет происходить в больнице.

На съемочной площадке, кроме Любови Толкалиной, были замечены и другие знаменитости - певец Сергей Лазарев, а также актеры Михаил Полицеймако и Андрей Мерзликин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700