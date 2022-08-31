Бывшую жену Егора Кончаловского Толкалину увидели в Москве с окровавленным лицом

Запуск онлайн-навигатора не улучшит диалог бизнеса с властями Петербурга
Появление Телеграм-навигатора Смольного, целью которого является сориентировать петербургский бизнес в мерах поддержки,...Подробнее
Актрису Любовь Толкалину, бывшую жену режиссера Егора Кончаловского, заметили на улицах Москвы с окровавленным лицом. Поклонники переполошились и даже подумали, что она стала жертвой страшного преступления.
Однако ничего страшного с любимицей целой армии фанатов не случилось. Как информирует портал blitz.plus, Толкалина цела и с лицом у нее все в порядке.
Актриса всего лишь вышла на улицу с искусно наложенным для съемок очередного фильма гримом.
О чем будет картина, неизвестно. Все подробности держатся в строжайшем секрете. В СМИ просочилась лишь информация, что действие будет происходить в больнице.
На съемочной площадке, кроме Любови Толкалиной, были замечены и другие знаменитости - певец Сергей Лазарев, а также актеры Михаил Полицеймако и Андрей Мерзликин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Появление Телеграм-навигатора Смольного, целью которого является сориентировать петербургский бизнес в мерах поддержки,...Подробнее
Освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) отрядом русских добровольцев стало одним из ключевых моментов конфликта в...Подробнее
В День знаний, 1 сентября в Петербурге многие горожане приехали на работу и учебу с опозданием. Комитет по транспорту...Подробнее
О проблемах с нехваткой дронов у ВСУ заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким. Он призвал украинцев начать...Подробнее
Правительство Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова предложило инвесторам поучаствовать в...Подробнее
Иранские военные в водах Персидского залива попытались похитить американский беспилотный аппарат Saildrone Explorer. В...Подробнее
Суд Ростов-на-Дону заочно арестовал по делу о мошенничестве с жильем 50-летнего мужчину. Он - бывший военный, сейчас...Подробнее
Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова рассказала о том, что на всём протяжении наступающего сентября доллар...Подробнее
По результатам состоявшейся вчера встречи глав МИД стран ЕС была достигнута договоренность приостановить действие...Подробнее
На Западе заподозрили Армению в обходе санкций. Об этом пишет издание Eurasianet. В первом полугодии объем поставок...Подробнее
Комментировать