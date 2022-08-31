В сети рассказали правду о драке Анастасии Заворотнюк с экс-супругом

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас ведет борьбу с агрессивной болезнью, сочеталась браком трижды. Свою старшую дочь Анну и сына Майкла она родила, будучи замужем за вторым своим супругом - Дмитрием Стрюковым. Об их сложных отношениях рассказал портал «Киноафиша».

Дмитрий - очень ревнивый мужчина. Издание пишет, что по этой причине он пытался контролировать каждый шаг своей супруги. Ни к чему хорошему это не привело. Вместе они быть не смогли. Развод в 2006 году ознаменовался скандалом и публичными оскорблениями.

А незадолго до расторжения брака супруги даже подрались. В один из вечеров Дмитрий на собственном авто пустился в погоню за машиной, в которой ехала его знаменитая жена. Это попало на глаза журналистов - они тоже поспешили вслед за ними.

По приезду домой актриса выбежала из авто и начала звать охрану на помощь. Прежде чем телохранители подоспели, ревнивый супруг успел догнать ее, схватил за одежду и принялся трясти. Все это происходило на глазах у репортеров - они поспешили снять происходящее на видео.

Анастасию Заворотнюк, которая позже анализировала случившееся, возмутило, что ни один папарацци даже не попробовал заступиться за нее. Зато утром в СМИ уже с удовольствием обсуждались отснятые кадры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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