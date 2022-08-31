Продюсер Лавров рассказал Пугачевой, где и как сегодня можно заработать

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Недавно Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию. Поклонники надеются на то, что артистка вернется на сцену - жизнь в Европе дорога, кубышка за полгода могла изрядно похудеть. Нельзя исключать, что она попытается заработать деньги на родине, пишет Газета.Ru.
Продюсер Сергей Лавров оценил подобные версии и поделился с артисткой советом, как можно быстро заработать.
Лично он уверен, что Алла Пугачева в свои 73 года не рассматривает возобновление концертной деятельности. Это тяжело и физически. Да и голос не тот, что раньше. То же самое с подачей материала.
Самый легкий способ заработать деньги в России такой мега-звезде - согласиться стать участницей какого-нибудь ток-шоу или конкурса на отечественном телевидении. Причем, Пугачева может даже особо и не участвовать в дискуссиях.
«Любой канал отвалит ей столько бабла, сколько она захочет, за то, чтобы просто прийти в студию, посидеть в жюри», - заверил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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