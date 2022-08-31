Наталья Штурм о возможном разводе Пугачевой и Галкина: Только в случае правового форс-мажора

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На фоне того, что Алла Пугачева вернулась в Россию одна, без мужа Максима Галкина, некоторые СМИ и блогеры начинают снова разгонять тему разлада и даже возможного развода.
В дискуссию вступила и певица Наталья Штурм. В беседе с порталом «Слово и дело» она высказалась, что не верит в расставание звездной пары.
«Они не разведутся. Если только не произойдут какие-либо форс-мажоры правового характера. Проще сказать, если надо спасать имущество или жизнь, тогда — конечно», — объяснилась артистка.
Ранее о возможном разводе высказался музыкальный критик Сергей Соседов. Он заявил, что ничего не слышал о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин собираются разводиться. Однако счел необходимым связаться по телефону с Филиппом Киркоровым - пусть имеет в виду. Если место мужа Примадонны станет вакантным, пусть не упускает возможности.
По слухам, король российской эстрады все еще испытывает нежные чувства к Алле Борисовне, поэтому так и не женится во второй раз.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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