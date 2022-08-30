Шуфутинский рассказал, как ему не приходилось петь в ресторане для эмигрантов

Михаил Шуфутинский в интервью Алене Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал о том, почему он не стремился стать знаменитостью в США.

Певец поведал, что в 1981 году он переехал в Америку вместе с женой и детьми, однако его желанием было не заработать денег, а посмотреть мир. Музыкант признался, что в то время мечтал приехать в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке, зайти в джаз-клуб, послушать Каунта Бейси и Бостонский симфонический оркестр.

Шуфутинский работал за океаном аранжировщиком, выступал в различных ресторанах для русской аудитории и записывал альбомы. В 1990 году его пригласили работать в русский ресторан «Арбат» в Голливуде. Через какое-то время посетители стали приходить в ресторан именно ради его выступлений. В тот период Шуфутинский исполнял собственные композиции.

В целом музыкант был доволен своей жизнью, его все устраивало, но у него никогда не было желания стать звездой для американской публики. Шуфутинскому понравилось жить в США, где его жизнь была насыщенной и богатой культурными мероприятиями. После распада СССР шансонье решил вернуться домой.

Заслуженный артист России признался, что для него важно быть там, где его любят. Кроме того, для шансонье, как и для любого музыканта, важно, чтобы ему нравилась та публика, для которой он поет. Окончательно Шуфутинский переехал в Россию в 2003 году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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