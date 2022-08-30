Денис Майданов объяснил успех Юрия Шатунова и «Ласкового мая»

Популярного российского исполнителя музыкальных композиций Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Причина кончины этого талантливого и любимого несколькими поколениями россиян певца: обширный инфаркт миокарда. Об этом рассказали журналисты информационного новостного онлайн издания «Телепрограмма».

Российский политический и общественный деятель, певец, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актёр, музыкальный продюсер, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва от Одинцовского одномандатного округа Денис Майданов в фильме «Ласковый май. Лекарство для страны» дал высокую оценку такому широкому успеху всего коллектива и непосредственно артиста Юрия Шатунова.

«Ласковый май» своими простыми песнями и задушевной непосредственной музыкой просто передавал душевное состояние обычных подростков. Влюбленных мальчишек и девчонок с душой подростка», — так оценил Майданов деятельность группы.

Певец глубоко уверен в том, что Шатунов каждый раз стоял на большой сцене, но всегда пел для своих сверстников. Благодаря этому, его всегда хорошо принимала и любила публика разных возрастов. Юрий был солистом музыкального коллектива «Ласковый май». За время своей музыкальной карьеры он получил огромную популярность, его песни любили и продолжают слушать миллионы людей.

Ранее СМИ сообщали о том, что Иосиф Пригожин объяснил успех Юрия Шатунова и «Ласкового мая» талантом и непосредственностью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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