Денис Майданов объяснил успех Юрия Шатунова и «Ласкового мая»

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Популярного российского исполнителя музыкальных композиций Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Причина кончины этого талантливого и любимого несколькими поколениями россиян певца: обширный инфаркт миокарда. Об этом рассказали журналисты информационного новостного онлайн издания «Телепрограмма».
Российский политический и общественный деятель, певец, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актёр, музыкальный продюсер, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва от Одинцовского одномандатного округа Денис Майданов в фильме «Ласковый май. Лекарство для страны» дал высокую оценку такому широкому успеху всего коллектива и непосредственно артиста Юрия Шатунова.
«Ласковый май» своими простыми песнями и задушевной непосредственной музыкой просто передавал душевное состояние обычных подростков. Влюбленных мальчишек и девчонок с душой подростка», — так оценил Майданов деятельность группы.
Певец глубоко уверен в том, что Шатунов каждый раз стоял на большой сцене, но всегда пел для своих сверстников. Благодаря этому, его всегда хорошо принимала и любила публика разных возрастов. Юрий был солистом музыкального коллектива «Ласковый май». За время своей музыкальной карьеры он получил огромную популярность, его песни любили и продолжают слушать миллионы людей.
Ранее СМИ сообщали о том, что Иосиф Пригожин объяснил успех Юрия Шатунова и «Ласкового мая» талантом и непосредственностью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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