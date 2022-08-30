Владимир Соловьёв выразил возмущение приездом певицы Аллы Пугачёвой в Россию

Вчера, 23:39

0

Image 16+
Владимир Соловьёв выразил возмущение приездом певицы Аллы Пугачёвой в Россию
Фото из открытых источников

Журналист Владимир Соловьев раскритиковал Аллу Пугачеву, вернувшуюся в Россию. Об этом он заявил в своей программе «Соловьев LIVE».

Возвращение Примадонны на родину после столь долгого и скандального отсутствия не осталось незамеченным. Большинство известных в России людей негативно восприняли эту новость. Негативные слова по этому поводу высказал и российский журналист Владимир Соловьев.

Телеведущий с своей обычной резкой манере возмутился возвращением в Россию знаменитости. 

«Вернулась в РФ некто Пугачева... Ножкой распахнула дверцу "Роллс-Ройса", чтобы поучать здесь всех... Кто решил, что если кто-то был давно великим, его величие подтверждено молчанием в важные моменты истории страны?» – грозно вопросил ведущий «Соловьев LIVE».

Но наибольшее негодование журналиста вызвало молчание певицы по поводу высказываний ее супруга, юмориста Максима Галкина, о спецоперации.

«...И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?.. Собралась бы и объяснила, что навести порядок в головах приехала», – возмутился ведущий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Владимир Соловьёв выразил возмущение приездом певицы Аллы Пугачёвой в Россию

Вчера, 23:39

Собчак сожалеет, что не успела взять интервью у Горбачева

Вчера, 13:24

Подписчики Веры Брежневой не верят в подавленное состояние певицы

Вчера, 12:54

Киножурналист Давид Шнейдеров жестко осудил идею отказа отправлять российские ленты на «Оскар»

Вчера, 08:39

Актер Охлобыстин резко высказался о покинувших Россию звездах

30-08-2022, 15:54

Андрей Норкин напомнил россиянам о поступках Ротару, Сердючки и Меладзе

30-08-2022, 13:54

«Экспресс газета» рассказала о жизни Хаматовой в Латвии

30-08-2022, 10:39

Марина Федункив высказалась об эмиграции из России

29-08-2022, 15:29

Газманов высмеял российские СМИ за слухи о его романе с двумя девушками

29-08-2022, 13:24

Регина Дубовицкая рассказала, что не смогла подружиться с Евгением Петросяном

29-08-2022, 09:59

60-летний Григорий Лепс зарегистрировался на сайте знакомств и ищет себе пару

28-08-2022, 14:49

Собчак высказалась по поводу возвращения Пугачевой в Россию

28-08-2022, 11:34

Народный артист России Евгений Миронов кратко прокомментировал отъезд Хаматовой из России

27-08-2022, 16:19

Прилепин рассказал об истинном отношении к покинувшей Россию певице Земфире

27-08-2022, 14:14

Садальский раскритиковал открывшийся в Москве 44-й международный кинофестиваль, назвав «местечковой тусовкой»

27-08-2022, 14:14

Прилучный удивил поклонников патриархальными взглядами

27-08-2022, 12:59

Макс Покровский пообещал расправиться с патриотами России

26-08-2022, 16:14

Фильм «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой снят с проката в России

25-08-2022, 16:04

Российская актриса Алиса Гребенщикова в соцсетях поздравила украинцев с Днем независимости

25-08-2022, 14:29

Тюльпанов о сбежавшей в Европу Земфире: «Поехала туда, где кормушка сытнее»

25-08-2022, 10:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

29-08-2022, 16:11

0

Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...

Подробнее
Запуск онлайн-навигатора не улучшит диалог бизнеса с властями Петербурга

Запуск онлайн-навигатора не улучшит диалог бизнеса с властями Петербурга

Вчера, 17:57

0

Появление Телеграм-навигатора Смольного, целью которого является сориентировать петербургский бизнес в мерах поддержки,...

Подробнее
Давно пора: петербуржцы просят главу СК РФ «заняться» Бегловым

Давно пора: петербуржцы просят главу СК РФ «заняться» Бегловым

30-08-2022, 13:19

0

Жители Петербурга массово голосуют за то, чтобы СК РФ проверил деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова....

Подробнее
Инвесторы не хотят вкладываться в непривлекательные для бизнеса проекты программы Смольного «рубль за метр»

Инвесторы не хотят вкладываться в непривлекательные для бизнеса проекты программы Смольного «рубль за метр»

30-08-2022, 22:05

0

Правительство Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова предложило инвесторам поучаствовать в...

Подробнее
В Поморье создан учебный центр для подготовки к военной службе

В Поморье создан учебный центр для подготовки к военной службе

29-08-2022, 11:04

0

В Архангельской области создан центр, на базе которого будут готовить к военной службе добровольцев, изъявивших желание...

Подробнее
В Омске задержали граждан Казахстана за поджог военкомата

В Омске задержали граждан Казахстана за поджог военкомата

29-08-2022, 13:44

0

В России продолжают полыхать военкоматы. Преимущественно возгорание происходит из-за поджогов. Недавно...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области

Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области

29-08-2022, 10:39

0

Блогер Анатолий Шарий подтвердил, что в Херсонской области был убит бывший народный депутат Украины от партии «Слуга...

Подробнее
Евгений Норин проинформировал о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия

Евгений Норин проинформировал о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия

29-08-2022, 07:19

0

Известный в Российской Федерации военный историк и эксперт Евгений Норин рассказал, как действовали армейские...

Подробнее
Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов

Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов

29-08-2022, 14:24

0

Швеция объявила о предоставлении нового пакета помощи Украине. Он оценивается в 1 миллиард крон - это порядка 100...

Подробнее
Более трети россиян не откладывают деньги

Более трети россиян не откладывают деньги

29-08-2022, 22:39

0

Еще 14% опрошенных россиян предпочитают сначала отложить средства на крупные покупки и другие значительные расходы, а...

Подробнее