Владимир Соловьёв выразил возмущение приездом певицы Аллы Пугачёвой в Россию

Журналист Владимир Соловьев раскритиковал Аллу Пугачеву, вернувшуюся в Россию. Об этом он заявил в своей программе «Соловьев LIVE».

Возвращение Примадонны на родину после столь долгого и скандального отсутствия не осталось незамеченным. Большинство известных в России людей негативно восприняли эту новость. Негативные слова по этому поводу высказал и российский журналист Владимир Соловьев.

Телеведущий с своей обычной резкой манере возмутился возвращением в Россию знаменитости.

«Вернулась в РФ некто Пугачева... Ножкой распахнула дверцу "Роллс-Ройса", чтобы поучать здесь всех... Кто решил, что если кто-то был давно великим, его величие подтверждено молчанием в важные моменты истории страны?» – грозно вопросил ведущий «Соловьев LIVE».

Но наибольшее негодование журналиста вызвало молчание певицы по поводу высказываний ее супруга, юмориста Максима Галкина, о спецоперации.

«...И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?.. Собралась бы и объяснила, что навести порядок в головах приехала», – возмутился ведущий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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