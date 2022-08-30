Владимир Соловьёв выразил возмущение приездом певицы Аллы Пугачёвой в Россию

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Журналист Владимир Соловьев раскритиковал Аллу Пугачеву, вернувшуюся в Россию. Об этом он заявил в своей программе «Соловьев LIVE».
Возвращение Примадонны на родину после столь долгого и скандального отсутствия не осталось незамеченным. Большинство известных в России людей негативно восприняли эту новость. Негативные слова по этому поводу высказал и российский журналист Владимир Соловьев.
Телеведущий с своей обычной резкой манере возмутился возвращением в Россию знаменитости.
«Вернулась в РФ некто Пугачева... Ножкой распахнула дверцу "Роллс-Ройса", чтобы поучать здесь всех... Кто решил, что если кто-то был давно великим, его величие подтверждено молчанием в важные моменты истории страны?» – грозно вопросил ведущий «Соловьев LIVE».
Но наибольшее негодование журналиста вызвало молчание певицы по поводу высказываний ее супруга, юмориста Максима Галкина, о спецоперации.
«...И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?.. Собралась бы и объяснила, что навести порядок в головах приехала», – возмутился ведущий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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