Собчак сожалеет, что не успела взять интервью у Горбачева

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Тележурналистка Ксения Собчак в соцсети выразила сожаление по поводу того, что не успела взять интервью у Михаила Горбачева, который скончался на 92 году жизни 30 августа. Собчак посвятила свой объемный пост личности первого президент СССР и воспоминаниям о нем.
«Первый раз я увидела Горбачева в детстве по телевизору: он казался тогда мне каким-то странным забавным дядькой с кляксой. Но потом этот дядька приходил к папе, оказывался по эту сторону экрана и впечатление тут же менялось. Забавным он больше не казался. А родители потом говорили, что это огромная историческая личность», — написал телеведущая.
В последний раз Ксения виделась с Горбачевым на его юбилее, на который пришли Чулпан Хаматова, Евгений Ройзман, Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов* (признан в России иностранным агентом). Собчак призналась, что планировала интервью с последним генсеком коммунистической партии Советского Союза, но, к сожалению, не успела.
Комментируя кончину Горбачева, Собчак также вспомнила, как первый и последний президент СССР плакал на похоронах своей жены Раисы Максимовны в 1999 году.
Отметим, что перед смертью Михаил Горбачев прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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