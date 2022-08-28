Актер Охлобыстин резко высказался о покинувших Россию звездах

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что не считает выступивших против СВО и покинувших Россию звезд предателями, но испытывает к ним неуважение. Также артист предпочел бы, чтобы в Россию они не возвращались. Об этом пишет ФАН.

«Мне не хочется, чтобы они возвращались. Лучший способ что-то изменить в культуре — это все-таки не приветствовать возвращений блудных попугаев», — резко высказался Охлобыстин (его цитату приводит Telegram-канал Дмитрия Певцова).

Актер считает, что лучше России сидеть на «голодной» культурной диете и ждать, когда подоспеют на замену уехавшим новые отечественные - те, которых не успели развратить деньги и власть.

Напомним, целая плеяда артистов в знак несогласия с СВО покинула Россию после 24 февраля. В списке Максим Галкин, Андрей Макаревич, Рената Литвинова, Земфира, Анатолий Белый, Чулпан Хаматова и другие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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