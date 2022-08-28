«Экспресс газета» рассказала о жизни Хаматовой в Латвии

Издание «Экспресс газета» опубликовало статью, посвященную жизни Чулпан Хаматовой за границей. Напомним, что находясь в Риге, актриса неоднократно критиковала российские власти и допускала негативные высказывания в адрес россиян. Кроме того, она рассказывала о том, как относятся к русским в Латвии.

«Московские друзья иногда спрашивают, не плюют ли мне в лицо, когда я иду по улице. Нет. Не то, что не плюют — предлагают помощь. Могу сказать, что я даже равнодушия не встречала, а не то, что агрессии», — заявила Хаматова.

В последнее время российские коллеги Чулпан негативно высказывались в ее адрес. Поведение сбежавшей из России актрисы прокомментировали Иосиф Пригожин, Марат Башаров и многие другие знаменитости.

Сама Чулпан, рассказывая о своей новой жизни, не раз признавалась в том, что ее нынешние заработки резко отличаются от того, что она получала, выходя на сцену российского театра. Иными словами, уровень ее жизни заметно просел.

Скорее всего, Чулпан Хаматова не вернется в Россию, по крайней мере, в ближайшее время. Судя по всему, в Латвии актриса останется надолго.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700