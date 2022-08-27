Марина Федункив высказалась об эмиграции из России

Известная в Российской Федерации 51-летняя актриса театра и кино, успешно создающая комедийные образы в многочисленных шоу и сериалах, Марина Федункив высказала своё личное видение перспективы эмиграции из своей страны за рубеж, передают журналисты новостного информационного онлайн-портала Lenta.ru.

Совсем недавно артистка дала интервью корреспондентам издания, в котором довольно откровенно ответила на вопрос, заданный представителями СМИ, относительно того, существуют ли у неё самой и членов её семьи планы оставить страну и совсем уехать за границу. Бывшая участница Comedy Woman заявила, что любит РФ и никогда даже не задумывалась об отъезде из этого государства. Популярная актриса комедийного жанра призналась репортёрам в том, что ей с молодым мужем-итальянцем комфортно живется на территории России и, в частности, в Москве.

«Мой любимый супруг Стефано просто обожает нашу Москву», — с волнением рассказала артистка.

Около года назад, в июле 2022-го, Марина Федункив вышла замуж за итальянца. У Стефано Маджи есть свой бизнес в России, поэтому последние несколько лет молодой 37-летний мужчина живет и работает на территории страны.

Ранее СМИ сообщали о том, что съемочная группа сняла видеосюжет, как живут популярные российские тележурналисты Евгений Попов и Ольга Скабеева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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