Газманов высмеял российские СМИ за слухи о его романе с двумя девушками

Сегодня, 13:24

0

Image 16+
Газманов высмеял российские СМИ за слухи о его романе с двумя девушками
Родион Газманов

Родион Газманов опроверг слухи о романе с двумя девушками сразу. Об этом сообщает Ctnews.ru.

Сын российского певца Олега Газманова - Родион - собирает вокруг себя немало слухов. Большей частью они касаются его семейного положения: достигнув 41 года, Газманов-младший пока так и не обзавелся семьей. В чем его только не обвиняют, в том числе и в нетрадиционной сексуальной ориентации.

А на днях в прессе певца «изобличили» за роман сразу с двумя девушками. На деле же оказалось, что «все не так однозначно».

В «Экспресс газете» опубликовали интервью певца под громким названием «Одну могу сдать в аренду»: Газманов рассказал о связи с двумя девушками сразу». Однако на самом деле шуткой о двух девушках сам Родион потроллил своих друзей.

В своем блоге Газманов разместил скрин двусмысленного заголовка.

«Тем временем. Пресса», - так отреагировал артист и поставил рядом много смеющихся смайликов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Марина Федункив высказалась об эмиграции из России

Сегодня, 15:29

Газманов высмеял российские СМИ за слухи о его романе с двумя девушками

Сегодня, 13:24

Регина Дубовицкая рассказала, что не смогла подружиться с Евгением Петросяном

Сегодня, 09:59

60-летний Григорий Лепс зарегистрировался на сайте знакомств и ищет себе пару

Вчера, 14:49

Собчак высказалась по поводу возвращения Пугачевой в Россию

Вчера, 11:34

Народный артист России Евгений Миронов кратко прокомментировал отъезд Хаматовой из России

27-08-2022, 16:19

Прилепин рассказал об истинном отношении к покинувшей Россию певице Земфире

27-08-2022, 14:14

Садальский раскритиковал открывшийся в Москве 44-й международный кинофестиваль, назвав «местечковой тусовкой»

27-08-2022, 14:14

Прилучный удивил поклонников патриархальными взглядами

27-08-2022, 12:59

Макс Покровский пообещал расправиться с патриотами России

26-08-2022, 16:14

Фильм «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой снят с проката в России

25-08-2022, 16:04

Российская актриса Алиса Гребенщикова в соцсетях поздравила украинцев с Днем независимости

25-08-2022, 14:29

Тюльпанов о сбежавшей в Европу Земфире: «Поехала туда, где кормушка сытнее»

25-08-2022, 10:19

Лазарев отказался от англоязычных песен: «Внешняя ситуация поменялась»

23-08-2022, 10:09

Шоумен Максим Галкин вышел на сцену в Польше в костюме цветов украинского флага

23-08-2022, 08:54

Шахназаров: Юлия Ауг дала урок подлости и предательства

22-08-2022, 09:59

Шукшина заявила, что ее хотят ликвидировать из-за поддержки спецоперации

21-08-2022, 16:49

Кинокритик рассказал о неудачной попытке Кончаловского построить карьеру в Голливуде

21-08-2022, 15:39

Продюсер Рудченко: Валерия годами терпела побои от Шульгина ради музыкальной карьеры

21-08-2022, 15:34

Певица Кристина Орбакайте опубликовала семейное фото с подросшей дочерью из отпуска в Греции

21-08-2022, 14:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

Сегодня, 16:11

0

Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...

Подробнее
Россия готовит «Кинжалы» для ключевых объектов НАТО

Россия готовит «Кинжалы» для ключевых объектов НАТО

27-08-2022, 17:39

0

18 марта Россия нанесла удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по «Объекту 711» в Ивано-Франковской области, который...

Подробнее
Закрытость Смольного при обсуждении Генплана приведет к напряжению в обществе – Пашковский

Закрытость Смольного при обсуждении Генплана приведет к напряжению в обществе – Пашковский

Вчера, 12:19

0

Петербургские власти должны быть более открыты и вести диалог с горожанами, иначе в обществе возникнет напряженность....

Подробнее
Сбербанк сообщил о неожиданном изменении с 1 сентября для всех, у кого есть пластиковая карта

Сбербанк сообщил о неожиданном изменении с 1 сентября для всех, у кого есть пластиковая карта

27-08-2022, 12:14

0

Россиянам рассказали о неожиданном изменении, которое вводится Сбербанком в отношении всех владельцев банковских карт....

Подробнее
Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ

Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ

27-08-2022, 18:49

0

Молдавский политик Дмитрий Чубашенко рассказал о сложившейся в стране ситуации из-за кризиса, связанного с поставками...

Подробнее
Пенсионерам в РФ дадут по 15 000 рублей уже 29 августа – решение принято

Пенсионерам в РФ дадут по 15 000 рублей уже 29 августа – решение принято

Вчера, 07:59

0

Российские пенсионеры с 29 августа получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщает портал...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперты рассказали, что будет с рублем в сентябре

Эксперты рассказали, что будет с рублем в сентябре

Вчера, 16:44

0

Многие финансовые аналитики пророчили падение рубля, однако российская валюта завершает лето с гордо поднятой головой....

Подробнее
Американская компания Dell объявила о полном прекращении работы в России

Американская компания Dell объявила о полном прекращении работы в России

Вчера, 14:09

0

Американская компания Dell, являющаяся разработчиком компьютеров и серверов, в августе 2022 года официально объявляет...

Подробнее
Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области

Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области

Сегодня, 10:39

0

Блогер Анатолий Шарий подтвердил, что в Херсонской области был убит бывший народный депутат Украины от партии «Слуга...

Подробнее
Разбитые детские площадки превращают Петербург в «захолустье»

Разбитые детские площадки превращают Петербург в «захолустье»

27-08-2022, 17:59

0

Множество детских площадок в Петербурге непригодны для посещения из-за их плачевного состояния. Объекты не...

Подробнее