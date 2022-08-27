Газманов высмеял российские СМИ за слухи о его романе с двумя девушками

Родион Газманов опроверг слухи о романе с двумя девушками сразу. Об этом сообщает Ctnews.ru.

Сын российского певца Олега Газманова - Родион - собирает вокруг себя немало слухов. Большей частью они касаются его семейного положения: достигнув 41 года, Газманов-младший пока так и не обзавелся семьей. В чем его только не обвиняют, в том числе и в нетрадиционной сексуальной ориентации.

А на днях в прессе певца «изобличили» за роман сразу с двумя девушками. На деле же оказалось, что «все не так однозначно».

В «Экспресс газете» опубликовали интервью певца под громким названием «Одну могу сдать в аренду»: Газманов рассказал о связи с двумя девушками сразу». Однако на самом деле шуткой о двух девушках сам Родион потроллил своих друзей.

В своем блоге Газманов разместил скрин двусмысленного заголовка.

«Тем временем. Пресса», - так отреагировал артист и поставил рядом много смеющихся смайликов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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