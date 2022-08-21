Лазарев отказался от англоязычных песен: «Внешняя ситуация поменялась»

В ближайшее время Сергей Лазарев выступит в Сочи. Эта новость обрадовала поклонников певца, поскольку их ждет настоящее шоу. Примечательно то, что Лазарев построил своей репертуар исключительно на композициях, который он собирается исполнить на русском языке. От репертуара на английском Лазарев давно отказался.

«Я осознал, что для русского зрителя песни, которые я исполнял на английском, были чужими. Они меня не понимали, я это чувствовал. А когда перешел на русский, сразу контакт стал ближе», — объяснил свое решение Лазарев.

Напомним, что в начале карьеры, еще во времена участия в группе «Smash» и после распада коллектива, Лазарев пел на английском, но потом «внешняя ситуация поменялась» и певец перешел на русский. Будучи трудоголиком, Сергей думает о своей работе даже во время отдыха. При этом он признает, что стало труднее удерживать популярность.

Лазарев также обратил внимание на то, что многие артисты со временем теряют популярность, так как расслабляются и «высоко поднимают свой нос».

Ранее Сергей Лазарев рассказал, как добился уважения со стороны своих детей. Он считает себя не строгим, но справедливым отцом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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