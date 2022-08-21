Шоумен Максим Галкин вышел на сцену в Польше в костюме цветов украинского флага

Сегодня, 08:54

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Шоумен Максим Галкин вышел на сцену в Польше в костюме цветов украинского флага
Фото из открытых источников

Популярный российский шоумен, телевизионный ведущий, пародист, юморист Максим Галкин продолжает свой гастрольный тур по территории Европейского союза. Семья известного артиста в настоящее время пребывает в Юрмале.

Вчера, в понедельник, 22 августа, он давал свой очередной концерт в столице Польши Варшаве. Здесь телеведущему предстоит выступить в целом ряде своих шоу. На страницах своего микроблога в интернете Максим уже выложил кадры видеосъёмки с одного такого выступления.

«Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!» — такой пост написал артист под видеосюжетом.

Выходя в этот вечер на польскую сцену, Галкин открыто продемонстрировал свою гражданскую позицию, показав, что он поддерживает другую страну. На видеокадрах видно, что пародист вышел на сцену в сине-желтом костюме — в желтых брюках и синем пиджаке. Таким образом, супруг Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой выразил поддержку другой стране, сторону которой занимает в последнее время.

Он не раз выступал с критикой своей собственной родины, и теперь его карьера в России, с высокой степенью вероятности, клонится к закату.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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