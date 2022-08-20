Сбежавшая из России актриса Юлия Ауг одобрила решение властей Эстонии о сносе в Нарве мемориального танка Т-34. Она подчеркнула, что такое решение является «прекрасным и неизбежным». Актриса отметила, что мемориал нужно было снести еще в 90-е годы. Комментируя слова актрисы, журналист Михаил Шахназаров в своем телеграм-канале сделал критические замечания относительно подобной позиции. Он подчеркнул, что звезда российского кино и театра продемонстрировала урок подлости и предательства.

«Для нее нарвский танк - это не более чем кусок железа. Но она очень скоро вернется в Россию», – написал Шахназаров.

У Ауг, которая раскритиковала спецоперацию и не раз выступала с резкими высказываниями на фоне происходящих событий, нет и не было Родины, заявил репортер. По его мнению, актрисе, которая выстраивала карьеру и зарабатывала деньги в России, не свойственна память и гордость. Известно, что с начала марта 52-летняя Юлия Ауг, находясь за границей, делилась с западными СМИ своей точкой зрения относительно политических событий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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